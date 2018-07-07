السياحة تنتعش في مغارة "قلعة أوغلو" جنوب شرق تركيا.. تعرّف على الأسباب

يجد الباحثون عن ملاذ يقيهم حر الصيف ضالتهم في مغارة "قلعة أوغلو" السياحية الواقعة وسط مدينة "غازي عنتاب"، جنوب شرقي تركيا.

فالمغارة -التي توجد في حي "شكر أوغلو" وسط غازي عنتاب- تُوصف محليا بأنها "مكيف هواء طبيعي"؛ إذ تتميز بأنها باردة في فصل الصيف ودافئة في الشتاء.

إذ تتراوح درجة الحرارة داخل تلك المغارة صيفا بين 15و20 درجة مئوية.

وداخل المغارة، يتواجد العديد من المقاهي الذي تقدم لزائريها مشروبات باردة تشتهر بها غازي عنتاب، ومنها شراب التوت الأحمر، فضلا عن أنواع من الحلويات الخاصة بالمدينة، وبينها "البقلاوة" و"الكاتمير".

وتاريخيا، تم استخدام المغارة كمخزن للسلاح والعتاد خلال حملة الدفاع عن المدينة ضد المحتل الفرنسي إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

ويقضي الزوار أوقاتا ممتعة في المغارة التي تعد من المعالم السياحية في المدينة العريقة، إذ تضم عددا من المقاهي والمحال التجارية.

وقال "يعقوب مرمر"، مدير أحد المقاهي، إن "المغارة تحيي السياحة في المدينة وتحافظ على إرثها الثقافي".

وأشار إلى أن المغارة تستقبل العديد من الزوار من الولايات التركية الأخرى والسياح الأجانب، الذين لا يخفون إعجابهم بها ورغبتهم بزيارتها ثانية.

بدورها، أعربت "أليف أورتاج" -التي تزور غازي عنتاب قادمة من ألمانيا- عن إعجابها الشديد بالمغارة، مضيفة أن الجو بارد داخل المغارة رغم درجة المرتفعة خارجها.

من جانبه، أوضح كاظم يلماز -الذي قدم من إسطنبول- أنه أجرى جولة في السوق القديم، وأنه حين سأل عن مكان بارد في المدينة أرشدوه إلى المغارة.