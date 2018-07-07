شلال العيون الأربعين في غوموشخانة التركية يسحر السياح

يتوافد محبو الطبيعة الأتراك والأجانب على شلال "تومارا" في ولاية غوموشخانة شمالي تركيا، المعروف بشلال العيون الأربعين، والذي سمي كذلك لتدفق مياهه من 40 مصدراً.

ويستمتع الزوار بالتجول حول الشلال في المسارات التي تم تخصيصها لذلك، ومشاهدته من الشرفة الزجاجية التي تطل عليه، وهو يتدفق من ارتفاع 15 مترا، وبالتنزه في المساحات الخضراء المحيطة به.

وقد تم إعلان الشلال والمنطقة المحيطة به، محمية طبيعية عام 2001.

وأعرب رضوان تبه يورت، القادم من إسطنبول مع عائلته لزيارة الشلال، للأناضول، عن إعجابه الشديد بالشلال، قائلا إنه شاهد العديد من الشلالات إلا أن أياً منها لم يكن بضخامة شلال تومارا.

كما أشاد بالمرافق في منطقة الشلال، وخاصة الشرفة الزجاجية.

أما سفر سيبيتش، فقد جاء بمفرده لزيارة الشلال حيث أتيحت له فرصة السباحة في مياهه، وقال إنه يعتزم العودة لزيارة الشلال بصحبة عائلته.