"لحم بالعجين الأورفلي" علامة مسجلة ومقصد للسياح

المطبخ التركي معروف بتنوعه وبنكهاته المتعددة بتعدد المناطق والمدن.

وفي هذا، تشتهر ولاية شانلي أورفة بمطبخ عريق يضم مأكولات متنوعة من أبرزها "لحم بالعجين الأورفلي"، الذي تم تسجيله رسميا مؤخرا كعلامة مسجلة باسم الولاية.



وعليه تشهد مأكولات شانلي أورفة، الحدودية مع سوريا، إقبالا كبيرًا من السياح الذين يحرصون على تذوق مطبخ المدينة ذو الشهرة العابرة للحدود.



أما عن اللحم بعجين الأورفلي، ذي المظهر الشهي الأشبه بلوحة فنية واللذة المميزة، فأفضل ما يكون المعد في الأفران الحجرية، وهو يتصدر قائمة المأكولات المقدمة للضيوف في المناسبات مثل الأفراح ومراسم العزاء.

رئيس غرفة صناعة وتجارة شانلي أورفة، خليل بلتك، قال في تصريح للأناضول، إنهم يواصلون تسجيل المأكولات والمشروبات التي تشتهر بها أورفة كعلامة مسجلة باسمها لدى الهيئة التركية للبراءات والعلامات التجارية.

وأضاف أنه مع تسجيل "اللحم بعجين" مؤخرا، بات هناك 19 صنفا مسجلا باسم الولاية، من بينها "كباب الباذنجان" و"الكبة النية" و"شراب عرق السوس" و"كباب الكبد" وغيرها.

بدوره قال الأسطى طاهر يوغوش، المتخصص في إعداد اللحم بعجين، إن هذه الأكلة منتشرة في عموم تركيا إلا أن لحم بعجين الأورفلي يتميز بـ"لذة مختلفة".

ونوه أن ما يميز اللحم بعجين في شانلي أورفة هو استخدام "الإيسوت" وهو نوع من الفلفل الحار الذي تشتهر به الولاية وصلصة الطماطم مع مزيج من لحم الخروف والبقر.