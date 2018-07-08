سائح من كل 10 وافدين إلى تركيا يتجهون لـ "ألانيا"

يتوجه "عُشر" السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا، نحو مدينة ألانيا التابعة لولاية أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بمعدل سائح واحد من كل 10 يتوافدون لتركيا.

ويبلغ عدد سكان ألانيا نحو 300 ألف نسمة، فيما يرتفع هذا العدد في فصل الصيف يومياً، إلى 500 ألف، نظراً لكثافة السياح الأجانب الذين يقصدونها.

وتتميز مدينة ألانيا بأنهارها وغاباتها الخضراء، إلى جانب احتضانها أماكن أثرية وتاريخية، تعود للحضارات العثمانية والرومانية وغيرها.

وخلال العام المنصرم، بلغ عدد السياح الروس والأوروبيين الوافدين إلى ألانيا، نحو 3.5 ملايين سائحاً، ما يشكل عُشر السياح الأجانب القادمين إلى تركيا.

يقول برهان سيلي رئيس جمعية مشغلي الأماكن السياحية في ألانيا، إنّ مدينته تحتل مكانة مرموقة في قطاع السياحة بولاية أنطاليا وتركيا عامةً.

وأوضح سيلي أن قطاع السياح ينشط في ألانيا منذ ستينيات القرن الماضي، وأن المدينة تتوفر فيها المنتجعات والفنادق السياحية.

وأضاف "سيلي" أن ألانيا تستقبل سنويا نحو 3.5 ملايين سائح أجنبي، وأن هذا العدد يرتفع إلى 4 ملايين مع حساب السياح المحليين الوافدين إليها.

وأكّد سيلي أن المدينة تسعى لجذب نحو 5.5 ملايين سائح مع حلول 2023.