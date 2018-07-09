مدينة طروادة الأثرية غربي تركيا تستقبل 233 ألف زائر خلال 6 أشهر

شهدت مدينة طروادة الأثرية الواقعة في ولاية جناق قلعة، شمال غربي تركيا، زيادة كبيرة في أعداد السياح، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويأتي ذلك في ظل إعلان 2018 "عام طروادة"، بمناسبة الذكرى العشرين لإدراج المدينة التي يعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف عام، على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ووفق معطيات مديرية الثقافة والسياحة في جناق قلعة، فقد زار المدينة الأثرية 233 ألف شخص في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما زارها 136 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و قال مدير الثقافة والسياحة كمال دوكوز، إن شهرة المدينة الأثرية ازدادت مع إدراجها على قائمة اليونسكو، قبل 20 عاما.

وتوقع دوكوز أن تشهد المدينة زيادة أكبر في عدد السياح حتى نهاية العام الحالي، مع افتتاح متحف طروادة الجديد في أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول المقبل.

وطروادة مدينة تاريخية قديمة تقع في منطقة الأناضول (تركيا)، ازدهرت في الألف الثالث قبل الميلاد، واشتهرت بقصة حصان طروادة الخشبي الذي اختبأ داخله الجنود الإسبرطيون، وتسلّلوا ليلا لفتح أبواب المدينة أمام جيوش الملك منيلاوس، ملك إسبرطة بقيادة أخيه أغاممنون، الذي حاصر المدينة قرابة عشرة أعوام دون أن يتمكن من اقتحامها.