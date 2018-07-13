بعد 8 آلاف عام.. مغارة إنجيلرلين جنوب غربي تركيا تستقبل البشرية مجدداً

بعد افتتاحها أمام السياح عام 2016، عادت الحياة لتدبّ من جديد في مغارة "إنجيرلين" بولاية "موغلا" جنوب غربي تركيا، لتحيي نشاطا بشريا يعود فيها إلى ما قبل 8 آلاف عام.

إنجيرلين مغارة تتقاطع عندها جميع نقاط الجذب السياحي، بتاريخها الممتد لثمانية آلاف عام، وتكويناتها الجيولوجية المميزة بصواعدها ونوازلها، ما يجعلها وجهة سياحية لنحو 20 ألف سائح سنويا. ومنذ فتح المغارة أمام السياح قبل عامين، وتزويدها بالتسهيلات اللازمة للزوار، من مسار للمشي والإضاءة المناسبة وتدابير لضمان سلامتهم، يزداد عدد زوارها عاما بعد عام.

ففي ذلك المكان، يستمتع الزوار أيضا بالطبيعة الجميلة المحيطة بالمغارة، التي يتنوع غطاؤها النباتي، وتتواجد فيها عشرات الأنواع من الحيوانات البرية.

كما يمكن للزائر الظفر بمشهد بانورامي للمنطقة من الشرفة الزجاجية المطلة على وادي "غوكجهلا" الذي تقع فيه المغارة.

وتدل الشواهد التي عُثر عليها في المغارة على أنها كانت مأهولة بالسكان 6 آلاف عام قبل الميلاد.