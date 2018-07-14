حقول الحبوب المحصودة بولاية قونية.. استوديو طبيعي يجذب العرسان لالتقاط الصور

تحولت أراضي حقول الحبوب المحصودة في ريف ولاية "قونية" وسط تركيا، إلى "أستوديو طبيعي" في الهواء الطلق، لالتقاط العرسان والمخطوبين صور الخطبة والزفاف.

وتشد أراضي الحقول في منطقة "سيدشهير" بقونية، العرسان والمخطوبين الراغبين بالتقاط صور تخلد ذكرى الزفاف.

وتمتزج أكوام القش وبقايا السنابل الصفر في تلك الحقول، بزرقة السماء وأشعة الشمس لتعطي لوحة فنية في أبهى جماليتها.

ويحضر فريق التصوير معه آلة الكمان، وباقات ورود، وبالونات ملونة بألوان زاهية، لإضفاء لمسات فنية على الصور، ومزجها بجمالية الطبيعة الريفية.