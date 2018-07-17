الأول من نوعه.. متحف لـالفستق العنتابي في ولاية غازي عنتاب التركية

تعكف بلدية ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، على إنشاء متحف لـ"الفستق العنتابي" الذي تشتهر به الولاية، وسيكون الأول من نوعه في العالم.

ويرمي المتحف للتعريف بدورة حياة الفستق من مرحلة البذور ولغاية تقديمه على الموائد، وسيكون فريدا من ناحية التصميم والمحتوى.

وقالت رئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى، فاطمة شاهين، إنهم بصدد الانتهاء من إنشاء المتحف الذي سيكون شكله الخارجي على شكل حبة الفستق.

وأوضحت أن زائر المتحف سيجد فيه كافة المعلومات عن الفستق، وأنواعه، وطريقة زراعته بداية من مرحلة البذور ثم السقي والاعتناء بأشجاره وقطفه، وطريقة تقديمه على الموائد، وكيفية صناعة "قهوة منانغيج" منه.

وأضافت أن كل مراحل دورة حياة الفستق العنتابي ستوضح في المتحف عبر تماثيل من الشمع، لافتة إلى أن المتحف سيفتتح في غضون الأسابيع المقبلة.

وأشارت شاهين إلى أنها عندما تولت منصب رئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى، لاحظت عدم رؤية الكثير من الأطفال أشجار الفستق، وأنهم لا يملكون معلومات كافية عنه.

وأردفت أنها أقدمت على توقيع بروتوكل مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية التركية لتخصيص مساحة 50 دونما من الأراضي التابعة لـ"معهد أبحاث الفستق العنتابي" لتحويلها إلى حديقة مزروعة بالفستق العنتابي.