تركيا.. أكواخ جبل "أولوداغ" ترحب بعشاق الطبيعة

يتيح جبل "أولوداغ" في مدينة بورصة التركية، لزواره فرصة خوض تجربة العيش في أحضان الطبيعة صيفًا وشتاءً، من خلال أكواخ خشبية مجهزة وسط غابات الصنوبر فوق القمة.

وقبل ثلاث سنوات، أنشأت وزارة الزراعة والغابات، 46 كوخًا في منطقة "صاري ألان" التي تعتلي الجبل على بعد 30 كيلومترا من مركز المدينة، ومنذ ذلك الحين تستضيف المنطقة آلاف الزوار الأتراك والأجانب على مدار العام.

ويستمتع الزوار بالجو المنعش النظيف وسط أشجار الصنوبر صيفًا، وبالثلوج والتزلج والرياضات الشتوية في فصل الشتاء.

وقالت مسؤولة الحجوزات بالشركة التي تدير الأكواخ، ملتم أوز، إن سعة الأكواخ تصل إلى 197 سريرا، حيث أن 8 أكواخ مزودة بـ 6 أسرة، في حين يضم كل كوخ من الأكواخ الأخرى 4 أسرة.

وأوضحت أن الإقبال على الأكواخ كبير صيفا وشتاء، مشيرة أن سعر الليلة الواحدة في الكوخ تتراوح بين 500 و600 ليرة صيفا (حوالي 100 و124 دولار أمريكي) في حين قد يزيد السعر شتاءً.

وأشارت أن السياح خاصة من دول الخليج العربي يقبلون على الأكواخ، في فصل الصيف للاستمتاع بالجو اللطيف الذي يفتقدونه في بلدانهم، كما يأتي الكثير من الزوار الأتراك للاستمتاع بجو الجبل، وفي الشتاء يأتي السياح المحبون للثلج والأجواء والرياضات الشتوية.

من جهته، أعرب "عبد الكريم" القادم من السعودية رفقة أسرته، عن إعجابه الشديد بالجبل، قائلًا إنه يزوره مرتين في العام مرة صيفا والأخرى شتاء، ويقيم مع أسرته في الأكواخ وسط الطبيعة والهواء النظيف.

فيما قال التركي عثمان يلاسار، المقيم في مركز "بورصة"، إنه يهرب إلى الجبل مع أسرته من حر المدينة صيفًا ويقيمون في الأكواخ، مضيفا: "أدعو الجميع لزيارة بورصة، جبل أولوداغ مكان لا يمكن تفويت زيارته صيفا وشتاء".