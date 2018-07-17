كبادوكيا وطفرة السياح هذا العام.. أعداد لم تشهدها المنطقة منذ سنوات

تعيش منطقة "كبادوكيا" التابعة لولاية نوشهير وسط تركيا، هذا الصيف، موسما سياحيا ذهبيا من حيث أعداد الزوار.

فقد نجحت كبادوكيا الشهيرة بـ"مداخن الجنيات"، ومعابدها المنحوتة داخل الصخور، وسياحة المناطيد الحرارية، في استقطاب مليونا و236 ألفا و355 سائحا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

فصعدت أعداد السياحة الوافدة إلى كبادوكيا للعام الحالي، بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، و83 مقارنة بعام 2016.

وحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة والتركية، سجلت أعداد السياح في كبادوكيا خلال النصف الأول من 2017 حوالي 908 آلاف سائحا، ونحو 672 ألفا سائحا خلال الفترة ذاتها من 2016.

** أرقام ذات إشارات قوية:

وتوزع عدد السياح إلى كبادوكيا خلال الأشهر الماضية، بواقع 102 ألفا و540 سائحا في يناير/كانون الثاني الماضي، و110 آلاف و289 سائحا في فبراير/شباط، و172 ألف و33 سائحا خلال مارس/آذار.

وصعد العدد إلى 320 ألفا و287 سائحا في أبريل/نيسان، و280 ألفا و246 سائحا في مايو/أيار، و250 ألفا و960 سائحا في يونيو/حزيران.

ويعد عدد السياح الذين زاروا كبادوكيا في النصف الأول من 2014، هو الأعلى حتى الآن حيث سجل وقتها توافد نحو مليون و261 ألفا و413، بينما بلغ العدد في 2015 نحو مليون و210 آلاف و975 سائحا.

ورغم انخفاض عدد السياح المحليين بسبب حلول شهر رمضان المبارك، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2018، إلا أن المنطقة اقتربت من رقمها القياسي المسجل في النصف الأول من 2014.

في حين تشير التوقعات، إلى أنه في حال استمرار إقبال السياح بنفس الكثافة، فسيتم تحطيم الرقم القياسي السنوي بأعداد السياح، الذي يعود إلى 2014 أيضا.

** تعزيز القدرات السياحية:

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس اتحاد مالكي ومشغلي الفنادق السياحية في كبادوكيا، يعقوب دينلر، للأناضول، إن منطقته عاشت أفضل موسم سياحي لها في 2014، وأن النصف الأول من العام الحالي يعتبر الأفضل قياسا إلى السنوات الماضية.

ولفت إلى ضرورة تعزيز وتطوير الإمكانيات السياحية في كبادوكيا، مثل زيادة أماكن الإقامة والمنشآت السياحية.

وزاد: "وتيرة إقبال السياح على كبادوكيا للعام الجاري، اكتسبت تسارعا مهما وحققنا بواسطتها الأهداف المحددة، إلا أنه يجب علينا الآن العمل لزيادة الفترات التي يقضيها السياح هنا".

وأضاف: "يجب علينا أيضا السعي لجذب سياح أكثر من أوروبا وأمريكا الشمالية، وإذا نجحنا في ذلك فإن المواسم السياحية المقبلة ستكون أفضل بكثير بالنسبة لنا".

واختتم دينلر حديثه مؤكدا أن "جودة الشركات السياحية في كبادوكيا تعتبر الأولى على مستوى تركيا وبين العشر الأوائل على مستوى العالم".