مسابح خاصة.. لقطط "وان" التركية

تستمتع قطط ولاية "وان" التركية الشهيرة بعينيها المختلفتين في اللون بالسباحة في أحواض خاصة أقيمت لها.

وأقيمت أحواض السباحة بدار "قطة وان" بجامعة "يوزونجو ييل"، في ولاية وان شرقي تركيا؛ حيث تسبح القطط وسط اهتمام من قبل زاور المكان، المحليين والأجانب.

وقال مدير مركز الأبحاث حول قطة وان في الجامعة، الأستاذ عبدالله قايا، إن هذه القطط تعرف بحبها للسباحة، وفق وثائق تاريخية.

ولفت إلى أنهم افتتحوا أحواض السباحة الخاصة بهذه القطط مؤخرا، بغية عدم فقدانها خاصية السباحة، وتدريبها منذ الصغر على حب الماء.

وأوضح أن عدد زوار الدار يتجاوز 800 زائر يوميا، ويزداد عددهم مع مرور الوقت.

بدورها قالت "نيغين خياباني" السائحة القادمة من إيران، إنها تشاهد للمرة الأولى، قططا تسبح في الماء.

وأعربت عن اعجابها الشديد بعيون القطط، ذات الألوان المختلفة.

أما الأذربيجانية "روزا عبادي"، فقالت إنها سبق وأن سمعت بجمال هذه القطط التي تتمتع بشهرة عابرة للحدود، وجاءت لرؤيتها عن كثب في موطنها.

وأشارت إلى أنها شعرت بالدهشة، عندما شاهدت هذه القطط التي تتميز بفروها الأبيض، وهي تسبح في الماء.

وتتميز قطط "وان" النادرة باختلاف لوني عينيها واحدة باللون الأصفر، والأخرى بالأزرق، وجمال فرائها، وبكونها النوع الوحيد من القطط الذي يحب اللعب في الماء.