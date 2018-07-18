شلال "كوب" يخفف وطأة حر تموز جنوب تركيا

يعتبر شلال "كوب" بأضنة جنوبي تركيا، مقصدا للباحثين عن ملاذ من درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لا سيما في الولايات التركية الجنوبية الواقعة بمنطقة شرق البحر المتوسط مثل أضنة ومرسين.

ويقع شلال "كوب" بقضاء "ألاداغ" في أضنة، وتشتهر بجمال طبيعتها وتنوع حياتها البرية وبرودة مياهها.

وتعتبر المنطقة وجهة سياحية مهمة بالنسبة للولايات التركية الجنوبية، خاصة صيفا حيث تصل درجات الحرارة في الولايات المذكورة إلى 40 درجة والرطوبة إلى 70 بالمئة.

ويتشكل الشلال من 10 مساقط، ويضم عددا من الأحواض الصغيرة، ويشتهر ببرودة مياهه التي تتدفق من أعلى جبال طوروس.

ويقضي الزوار أوقاتهم في التنزه بين المناظر الطبيعية والحياة البرية، والسير داخل الأحواض المائية.

ويستقبل شلال "كوب" زواره من ولايات إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وقهرمان مرعش، إلى جانب الولايات القريبة من أضنة.