إقبال كبير من السياح على زيارة حقول ومصانع الشاي بمنطقة البحر الأسود شمالي تركيا

تنظّم جمعية تعاونية تركية تُعنى بإنتاج الشاي في منطقة البحر الأسود (شمال)، جولات للسياح المحليين والأجانب القادمين إلى المنطقة، لتعريفهم على مراحل إنتاج الشاي التركي.

وتتضمن الجولات التي تنظمها جمعية "أوزشاي" التعاونية، ومقرها مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود (شمال)، شرحًا تفصيليًا لمراحل إنتاج الشاي، بداية من الحقول، وصولًا للمصانع.

كما تتيح الجمعية للسياح، لاسيما القادمين من دول الخليج العربي، فرصة تذوق طعم الشاي التركي المعروف محليًا باسم "دم الأرنب".

وقال مدير الجمعية التعاونية ورئيس غرفة التجارة والصناعة في قضاء "أوف" بولاية طرابزون، أردال سارال، إن الشاي يعتبر من أهم المنتجات الزراعية في منطقة البحر الأسود.

وأضاف أن الهدف من الجولات التي تنظمها الجمعية للسياح، هو تعريفهم بمراحل إنتاج الشاي من زراعته في الحقول ثم جني أوراقه وتصنيعه وجعله جاهزًا للاستهلاك.

ولفت أنهم يستضيفون حوالي 50 ألف سائح محلي وأجنبي سنويا في منشآت الشاي، وأن الجولات التي تقيمها الجمعية نالت إعجابهم؛ لاسيما الخليجيين، الذين أعجبوا بطعم الشاي الثقيل الذي يُطلق عليه الأتراك اسم شاي "دم الأرنب" نظراً للونه الأحمر القاني.