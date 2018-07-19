الخطوط التركية تسيّر رحلات مباشرة بين الكويت وولاية "صامسون"

بدأت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة بين الكويت وولاية "صامسون" التركية.

وحطت اليوم، الرحلة الأولى لطائرة من الخطوط التركية، قادمة من الكويت، وعلى متنها 107 ركاب، في مطار "تشارشامبا" بولاية صامسون.

وتعتبر الرحلة الأولى من نوعها للرحلات المباشرة بين دولة خليجية وولاية صامسون، وتهدف الشركة التركية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحركة السياحية في الولاية.

ووفق مراسل الأناضول، اُستقبلت الرحلة الأولى القادمة من الكويت، برقصات فلكلورية شعبية في مطار "تشارشامبا"، وتم تقديم الزهور إلى الركاب.

وأعرب عدد من ركاب الطائرة، وهم سياح كويتيون، عن سعادتهم لوصولهم إلى تركيا لمشاهدة جمال طبيعة منطقة البحر الأسود.

وستواصل الخطوط الجوية التركية رحلاتها المباشرة بين الكويت وصامسون، ذهاباً وإياباً، كل يوم خميس، حتى 23 أغسطس/ آب المقبل.