أعداد السياح الألمان إلى تركيا على موعد مع رقم قياسي في 2018

توقع رئيس اتحاد مكاتب السياحة الألمانية، نوربيرت فيبيك، السبت، أن يصل عدد سياح بلاده في تركيا العام الجاري، إلى الرقم القياسي المسجل في 2015، وهو 5.6 ملايين، إذا استمر تدفق السياح الألمان إلى تركيا بنفس المعدل خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.

وأضاف فيبيك، في تصريحات نقلتها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" المحلية، أن حجوزات شركات السياحة الألمانية، وخاصة إلى تركيا والجزر اليونانية وبلغاريا ومصر، شهدت ازديادا ملحوظا.

وأكد "فيبيك" أن اهتمام السياح الألمان بتركيا زاد مؤخرا.

وأشار إلى أن الرقم المسجل لأعداد السياح الألمان إلى تركيا خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، يقترب من الرقم المسجل خلال المدة نفسها من عام 2015، دون ذكر الرقم حاليا.

وفي هذا الصدد أوضح: "حتى ولو لم نصل إلى الرقم القياسي 5.6 ملايين الذي تحقق في 2015، فإننا نقترب من هذه الأرقام".

ولفت "فيبيك" إلى أن الخدمات والفرص المالية التي تقدم للسياح الألمان في تركيا، لم يجدوها لدى بقية الدول، وهذا يعد سببا لتفضيلهم لها على الدول الأخرى.

ولفت إلى أن السبب الآخر لاختيار الألمان تركيا في السياحة هو الاستقرار الذي تتمتع به .