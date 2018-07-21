قرب افتتاح خط تلفريك بطول 3600متر في طرابزون شمال تركيا

أقامت بلدية "بشيك دوزو" بولاية طرابزون شمالي تركيا، جولة تعريفية للصحافة المحلية، بخط "تلفريك" يربط ساحل القضاء بجبل "بشيك داغ" في الولاية.

وخلال الجولة التعريفية، قال رئيس البلدية أورهان بيجاقجي أوغلو، إن "الخط سيفتتح بعد شهر ونصف، ويصل إلى جبل "بشيك داغ" الذي يبلغ ارتفاعه نحو 550 مترا على سطح البحر".

وأضاف بيجاقجي أوغلو، أن طول التلفريك يصل إلى 3 آلاف و600 متر، وسيمكن الراكبين بعد افتتاحه من الاستمتاع بالمناظر الخلابة في المنطقة.

وأشار إلى أن "كلفة بناء الخط بلغ نحو 75 مليون ليرة تركية (نحو 15.5 مليون دولار أمريكي).

وأعرب رئيس بلدية "بشيك دوزو"، عن أمله في يساهم المشروع لتطوير السياحة وتنمية الاقتصاد بالمنطقة وخلق فرص عمل إضافية.