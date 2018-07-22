بطولة سامسونغ عبر القارات.. 2419سباحاً عبروا مضيق البوسفور بإسطنبول اليوم

استضاف مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، "بطولة سامسونغ للسباحة عبر القارات"، بنسختها الثلاثين بمشاركة 2419 سباحًا من 55 دولة.

وانطلق السباق الذي أجري تحت إشراف اللجنة الأولمبية التركية، عبر شارة أطلقها وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصب أوغلو، من ميناء "كانليجا" في الشطر الآسيوي من إسطنبول، وانتهى بمنطقة "كورو تشاشمة" في الجانب الأوروبي منها، قطع خلاله المتسابقون مسافة 5.6 كيلو مترات.

ووُضعت شرائح إلكترونية على أرجل المتسابقين لتحديد مراتبهم في نهاية السباق، فيما شاركت آليات بحرية، للتدخل في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها السباحون.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة من جمهورية شمال قبرص التركية ضوغوكان أولاش، حيث قطع المسافة المذكورة في 46 دقيقة و58 ثانية، فيما حل التركي "أرغة جان غازميش" في المركز الثاني بقطع المسافة في 47 دقيقة و14 ثانية، بينما حقق الأمريكي أليكسندر كوستيتش المرتبة الثالثة بـ47 دقيقة و40 ثانية.

وفي فئة السيدات حققت التركية هلال زينب ساراج المرتبة الأولى بقطع المسافة نفسها في 50 دقيقة و30 ثانية، وحلت مواطنتها "بوسيه طوبجو" في المرتبة الثانية بفارق 10 ثوانٍ فقط، فيما حلت الأمريكية إيمي دانتزلر في المرتبة الثالثة.

وتم تسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة من قبل الوزير محرم قصب أوغلو، ووالي إسطنبول واصب شاهين ورئيس بلديتها مولود أويصال، ورئيس اللجنة الأولومبية التركية أوغور أردنار.

وتعد بطولة سامسونغ للسباحة عبر القارات، مسابقة السباحة الوحيدة التي تنظم بين قارتين في العالم، بالتعاون مع شركة سامسونغ، وبتنظيم من اللجنة الأولمبية التركية.