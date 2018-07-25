رياضة الغوص في تركيا.. مهنية عالية وجمال رباني

باتت مراكز الغوص المتنوعة في تركيا خلال الآونة الأخيرة، مقصد هواة رياضة الغوص الحر للمحليين والأجانب.

تحتل تركيا المراكز الأولى على الصعيد العالمي في رياضة الغوص وجذب عشاقها لما تتمتع به من وفرة في مراكز الغوص وتنوعها وغناها بالثروات المائية.

فإلى جانب البحار والأنهار والطبيعة الخلابة، أصبحت مراكز الغوص مصدراً جديداً من مصادر جذب السياح المحليين والأجانب على حدٍّ سواء.

هذا وتمتلك تركيا 254 مركزا للغوص تعمل فيها كوادر تدريبية حرفية تقدم دورات تعليمية في رياضة الغوص.

وتعد منطقة البحر المتوسط من أكثر المناطق التركية التي تتواجد فيها مراكز للغوص، وذلك بـ 83 مركزاً.

وتأتي منطقة بحر إيجة في المرتبة الثانية بـ 75 مركزاً، ومنطقة مرمرة بـ 71 مركزاً، والبحر الأسود بـ 6 مركزاً، و17 مركزاً في مناطق مختلفة وسط البلاد.

ويتواجد في هذه المراكز 626 مدرباً و334 دليلاً سياحياً، يقومون على خدمة الزوار وهواة رياضة الغوص.

رئيس اتحاد الرياضات المائية في تركيا، شاهين أوزن قال في تصريح للأناضول إن مراكز الغوص تساهم في إنعاش قطاع السياحة في البلاد.

وأوضح أوزن أن مراكز الغوص تجذب أعدادا كبيرة من السياح الأجانب من مختلف البلدان، وخاصة في موسم السياحة الصيفية.