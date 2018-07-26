شلال كونبنار يستقبل الهاربين من ضوضاء المدن للتمتع بجمال الطبيعة

تجذب منطقة شلال "كونبنار" في قضاء "داريندا" بولاية ملاطيا، وسط تركيا، الهاربين من ضوضاء المدن، و"يجرف" شلالها، الذي يشق أخدودًا جبليًا تحيطه الخضرة، همومهم اليومية.

وقبل فترة قصيرة أعلنت وزارة الزراعة والغابات، ومديرية الحدائق الوطنية التركية منطقة شلال "كونبنار" محمية وطنية.

وتعتبر المنطقة مركزًا لاستقطاب الزوار وعشاق التصوير من خلال طبيعتها البكر، وأخدودها الجبلي، و أسماكها، وغطائها النباتي، وشلالاتها الصغيرة.

وقال قائمقام داريندا، أنور زنغينجه، إن منطقة شلال "كونبنار"، تعتبر إحدى أثمن وأهم المواقع السياحية البارزة في القضاء.

وأشار إلى أن المنطقة من منبع المياه وحتى نهاية الشلال تمتد على طول كيلومترين اثنين ضمن أخدود جبلي، مبينًا أن ارتفاع الشلال يبلغ 40 مترًا.

ولفت إلى أن الزوار الآن يكتفون بالاستمتاع بالشلال، معربًا عن ثقته بأن الزوار سيجدون فرصة اكتشاف الأخدود وإجراء سفاري بعد إقامة مشاريع سياحية في المنطقة.

بدوره، أوضح الدليل السياحي "غوكهان كوج"، أنهم في شركتهم بدؤوا بتسيير رحلات سياحية إلى المنطقة بعد اكتشاف جمال طبيعتها.

من جهته، ذكر منسق وقف حماية والتعريف بالبيئة وقيمها الثقافية في ملاطيا "بكر سوزن"، أن شلال كونبنار يعتبر مكانًا مفضلًا لكي يخلع الناس عنهم الطاقة السلبية ويبعث بداخلهم السعادة.

أمّا، بنان دوزغون كوجا، التي جاءت منطقة الشلال برفقة صديقاتها من ولاية إلازيغ، فأشارت إلى أنهن يشعرن بالراحة في المنطقة في أيام الصيف الحارة.

وقالت: " كل زاوية في تركيا كالجنة، فالمكان هنا جميل جدًا، وأنصح الجميع بزيارته، وقضاء وقت في هذا المكان المخفي والرائع".