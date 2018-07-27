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مليونان ونصف مليون سائح روسي زاروا تركيا في النصف الأول من العام الحالي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
سياح روس في إزمير التركية سياح روس في إزمير التركية

تربع الروس على قائمة أكثر الوافدين إلى تركيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وكشف مسؤولون في مديرية الهجرة بوزارة الداخلية التركية، أن مليونين و374 ألفًا و695 مواطنًا روسيًا زاروا تركيا في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار المسؤولون إلى أن الألمان جاؤوا في المركز الثاني، حيث زار تركيا مليونا و547 ألفًا و259 مواطنًا ألمانيًا، وثالثا الإيرانيين بمليون و159 ألفًا و402 زائرًا.

ولفتوا إلى أن 15 مليونًا و964 ألفًا و442 شخصًا دخلوا تركيا في الفترة المذكورة.

والعام الماضي، دخل 4 ملايين و702 ألفًا و482 روسيًا إلى تركيا، تلاهم الألمان بـ 3 ملايين و519 ألفًا و206 شخصًا، ثم الإيرانيون بمليونين و497 ألفًا و812 مواطنًا.

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