مئات الرياضيين يشاركون في ماراثون (بحيرة الملح) في تركيا

تحتضن ولاية "أقسراي" وسط تركيا، مسابقة "ألترا ماراثون طوز غولو (بحيرة الملح)" بمشاركة المئات من الرياضيين الأتراك والأجانب.

وقال أوزغور جليك قايا، رئيس قسم المشاريع بشركة "أوزُن إتاب" التي تنظم الماراثون، إن ألترا ماراثون طوز غولو" بدأ السبت بسباق 100 ميل.

وأشار جليك قايا، إلى وجود إقبال كبير على الماراثون، حيث يشارك فيه حوالي 700 رياضي محلي وأجنبي، ويتضمن مسابقات متعددة.

وبيّن أن المشاركين في الماراثون يخوضون تجربة فريدة ورائعة فوق "بحيرة الملح"، في مسابقة "لا يوجد لها مثيل حول العالم".

وأضاف: "هناك اهتمام كبير من الرياضيين والصحفيين القادمين من خارج تركيا تجاه الفعالية التي ستستمر لغاية يوم غدٍ الأحد".

و"طوز غولو" التي تعني "بحيرة الملح"، تقع عند تقاطع حدود ولايات أنقرة وقونيا وأقسراي، وتستخرج منها كميات كبيرة من الملح.

وتجذب البحيرة السياح المحليين والأجانب، للاستمتاع بالمشي فوق أرضيتها المغطاة بالملح.

وهناك فوائد صحية متعددة لملح وطمي البحيرة ومياهها، لاحتوائها على أنواع مختلفة ومتعددة من المعادن.