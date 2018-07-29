تركيا.. "شلال مانجونة" جنة مكنونة في غابات خضراء

يعد شلال "مانجونة" الواقع في وادي كاميليت بولاية أرتوين شمال شرقي تركيا، واحدا من أبرز المعالم الطبيعية التي تجذب آلاف السياح المحليين والأجانب إلى الولاية سنوياً.

ويحيط بالشلال الذي يبعد عن مركز منطقة أرهاوي 25 كيلو مترا، غابات خضراء كثيفة، ينعكس لونها على البحيرة الصغيرة المكونة من مياه الشلال.

ويصف زوّار المنطقة، وادي كاميليت، بـ "الجنة المخفية"، لما يحتويه من أشجار معمرة وأنواع عديدة من النباتات والأعشاب والأنهار والحيوانات البرية.

وعلى أطراف الوادي وفوق الأنهار المحيطة به، توجد جسور تاريخية مصنوعة من الحجارة.

وبإمكان السياح الوصول بسياراتهم إلى وادي كاميليت، ومن ثم يحتاجون إلى السير مدة 20 دقيقة مشياً على الأقدام لرؤية شلال مانجونة.

ويتشكل شلال مانجونة من التقاء عدة أنهار صغيرة تنبع من جبال آريلي بولاية آرتوين، ويصب على وادي كاميليت من ارتفاع 92 متراً.

وقال جتين أقطاش أحد السياح المحليين القادمين إلى وادي كاميليت من إسطنبول، إنّ على الجميع زيارة المنطقة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بالشلال.

وأوضح أقطاش أنه يسعى مع أسرته لرؤية كافة المناطق السياحية الواقعة قرب البحر الأسود في تركيا.

ودعا أقطاش كافة المواطنين الأتراك إلى قضاء عطلتهم الصيفية في الأماكن السياحية الموجودة في البلاد، بدل الذهاب إلى الخارج.

من جانبه قال هاكان بايدليك أحد السياح المحليين، إنه أمضى مع عائلته أوقات رائعة على أطراف الشلال، مشيراً أنه يزور المنطقة لأول مرة في حياته.