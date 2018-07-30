جبل "باباداغ" التركي.. قبلة محبي الطيران المظلي

يعتبر جبل "باباداغ" بولاية "موغلا" غربي تركيا، أحد أشهر الأماكن السياحية التركية لممارسة رياضة الطيران المظلي، إذ يبلغ ارتفاع الجبل 1965 مترا.

وخلال رحلة الطيران المظلي من الجبل الواقع بقضاء "فتحية" السياحي الشهير، يجد آلاف السياح المحليون والأجانب فرصة الاستمتاع من الجو بالمناظر الطبيعية الجميلة التي يشتهر بها القضاء.

وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة في موغلا، عثمان جيرالي، إن عدد القفزات المظلية في الجبل خلال العام الماضي بلغ نحو 117 ألفا.

وأضاف أن القفزات خلال العام الجاري مستمرة بوتيرة عالية، إذ ارتفع عدد القفزات خلال الشهور الـ6 الأولى بنسبة 75 بالمئة وبلغ نحو 45 ألفا و575 قفزة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية موغلا تعد أبرز الوجهات السياحية في تركيا، نظراً لطبيعتها الخلابة، وما تمتلكه من سواحل نظيفة، وتوافر البنية التحتية من فنادق وخدمات سياحية أخرى.