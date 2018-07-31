تركيا.. ارتفاع عائدات السياحة 30.1 بالمائة في الربع الثاني من 2018

ارتفعت عائدات قطاع السياحة التركية، خلال الربع الثاني من 2018، بنسبة 30.1 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإنّ عائدات قطاع السياحة خلال الربع الثاني (أبريل/نيسان، مايو/أيار، يونيو/حزيران) من 2018، بلغت 7 مليار و44 مليون و591 ألف دولار.

وساهم السياح الأجانب، بـ 84.7 بالمائة من إجمالي عائدات القطاع في الفترة المذكورة، والسيّاح الأتراك من المقيمين في الخارج بـ 15.3 بالمائة.

وبلغ متوسط إنفاق السائح الأجنبي في تركيا، 602 دولاراً، بينما أنفق السائح التركي من المغتربين، 885 دولاراً.

وخلال الربع الثاني من 2018، تراجع عدد الأتراك المسافرين إلى الخارج بغرض السياحة بنسبة 4.4 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

هذا وبلغ متوسط إنفاق السائح التركي في الخارج 752 دولاراً.