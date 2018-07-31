اكتشاف 178 غرفة دفن بالمقبرة السلجوقية شرقي تركيا

اكتشف علماء آثار أتراك، 178 غرفة دفن أثرية في المقبرة السلجوقية، بولاية بتليس، شرقي تركيا.

وتعد المقبرة السلجوقية في منطقة أخلاط، أكبر مقبرة إسلامية تركية تاريخية، إذ تحوي 8 آلاف و200 قبر.

وأوضح البروفيسور رجائي قرخان، عضو هيئة تدريس في قسم تاريخ الفن بجامعة "وان" التركية، أنه جرى العثور على 178 غرفة دفن خلال أعمال الحفر والترميم المستمرة.

وقال قرخان، "فتحنا حتى الآن 5 من غرف الدفن، ولم نتمكن من كشف أسرار الغرف نظرًا لأننا لم نعثر على أي كتابات أو اكتشافات مفصلة تساعدنا في ذلك، لذا سنحاول إماطة اللثام عنها عبر مواصلة الحفر".

وتحمل المقبرة آثار حضارات عديدة شهدتها المنطقة، بدءًا بالحضارة الأوراتوية (بين القرنين السابع والتاسع قبل الميلاد) وصولًا إلى الحضارة العثمانية.

وتسلط شواهد القبور في المقبرة، البالغة مساحتها 210 دونمات (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع)، الضوء على تاريخ المنطقة.

في عام 2000، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، المقبرة على قائمتها المؤقتة للتراث الثقافي العالمي، باعتبارها أكبر مقبرة إسلامية تركية.