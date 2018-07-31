تركيا تتصدر قائمة اليونسكو بالمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي المؤقتة

قال أوجال أوغوز رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في تركيا، إن بلاده تتصدر المرتبة الأولى عالميا على رأس القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي التي تصدرها المنظمة.

وأوضح أوغوز أن "هناك 77 من آثارنا مدرجة على القائمة المؤقتة لليونسكو، ما يجعل تركيا في صدارة هذه القائمة".

في السياق ذاته ذكر أن عدد الأماكن الأثرية المدرجة حاليًا على القائمة الدائمة للتراث العالمي، هو 18 أثرا، في حين كانت 8 فقط عام 2010.

كما أشار أوغوز إلى زيادة الاهتمام بالمعالم الثقافية، وزيارتها في مختلف أنحاء العالم.

وشدد على أن الإدارات المحلية التركية، والسكان، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، باتت واعية بخصوص مسألة إدراج التراث الثقافي على قائمة اليونسكو.

وبيّن أن هناك 111 أثرًا غير ماديا في تركيا، مؤكداً أن ثمة حرص في البلاد على حماية التراث من الاندثار، وهناك تنسيق بين البلديات والمجتمع المدني، ومؤسسات الدولة لنقل هذا التراث للأجيال