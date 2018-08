شخصيات فيلم الليغو.. الشريك الجديد للمسافرين على متن الخطوط الجوية التركية

أطلقت الخطوط الجوية التركية فيديو جديداً للتعريف بإجراءات السلامة على متن طائراتها بشخصيات مستوحاة من لعبة الليغو المشهورة.

ويحتوي فيديو إجراءات السلامة على متن الخطوط الجوية التركية

وقد أرادت الشركة إضفاء لمسة فنية على فيديو إجراءات السلامة، حيث نرى فيه شخصيات من فيلم ليغو هم من يخبرون الركاب بتلك الإجراءات.

وقد أعلنت الخطوط الجوية التركية إطلاق الفيديو على مواقعها الرسمية على الإنترنت قائلة: "استعدوا للتعرف إلى إجراءات السلامة على يد أصغر ممثلين في العالم".

✈ 💺

Get ready for the safety video with the smallest cast ever assembled.#TurkishAirlines #Lego #SafetyVideo #WidenYourWorld pic.twitter.com/wGt4ItcTsX