قطاع المطاعم السياحي في تركيا يشهد ازدهارا لافتا

مع استمرار موسم السياحة في تركيا وتسجيل أرقام منافسة وإيجابية، أظهرت بيانات رسمية، حصلت عليها الأناضول الخميس، أن إنفاق السياح الأجانب في مطاعم تركيا قد بلغ نحو 2.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وتشير البيانات إلى أن إيرادات السياحة في تركيا خلال النصف الأول بلغت 11.5 مليار دولار، بينهما 9.5 مليار دولار نفقات للسياح الأجانب الذين بلغ عددهم 16 مليونا، وملياران إيرادات من السياحة الداخلية.

وقد أنفق السياح نحو مليار و735 مليون دولار على النقل الدولي، ومليارا و413 مليونًا على المبيت في الفنادق وغيرها.

كما بلغت إيرادت قطاع السياحة الصحية نحو 440 مليون دولار، فيما قدّرت إيرادات النقل الداخلي بنحو 757 مليون دولار، والأنشطة الرياضية والتعليمية والثقافية بـ135 مليونًا.

واحتلت تركيا المركز السادس عالميًا من حيث استقطاب السياح، العام الماضي؛ إذ بلغ عدد من دخل البلاد بقصد السياحة نحو 39.9 ملايين شخص.