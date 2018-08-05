وادي الفراشات في تركيا.. ملجأ عشاق المغامرات الخطيرة وصور السيلفي "المجنونة"

يتوافد عشاق التقاط الصور، المحليين والأجانب، إلى المنحدرات الخطيرة المطلة على وادي الفراشات في منطقة فتحية بولاية موغلا غربي تركيا، لالتقاط الصور والاستمتاع بمناظر الوادي الخلّابة.

وقال مختار المنطقة، حسن قره بورون، إن منطقة وادي الفراشات، باتت تشكل نقطة جذبٍ لعشاق الصور الملتقطة ذاتيًا (السيلفي)، المحليين والأجانب على حد سواء.

وأضاف قره بورون، أن السياح المحليين والأجانب يأتون بشكل خاص إلى الوادي، لالتقاط صور ذاتية من أعلى المنحدرات، وأن الاهتمام بالمنطقة زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

من جهتها، قالت سلين أوجان، إحدى عشاق اخذ صور "السيلفي"، إنها أصيبت بالدهشة عندما رأت المناظر الطبيعية الخلابة التي يتمتع بها وادي الفراشات.

وأضافت، أن المناظر الطبيعية في الوادي تركت في نفسها أثرًا رائعًا، وأنها التقطت العديد من الصور بهدف مشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي.