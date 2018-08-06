شلالات غيرلافيك التركية نافذة السياح إلى الشتاء في حر الصيف

تستقطب شلالات غيرلافيك بولاية أرزنجان شرقي تركيا، السياح المحليين والأجانب، الراغبين في الاستمتاع بمياهها الباردة في أجواء الصيف الحار.

وتنهمر الشلالات من أحضان جبل مونزور، من ارتفاع 40 مترا، حيث تتجمع مياه 9 ينابيع لتنسكب معاً في شلالات غيرلافيك.

وتبعد الشلالات عن مركز مدينة أرزنجان 35 كم، ويقصدها السياح في مختلف الفصول بما في ذلك الشتاء، لرؤية المناظر الساحرة، حيث تتجمد مياهها في ذروة الصقيع.

وفي الصيف تعد الشلالات متنفسا لأهالي المنطقة والسياح، للترويح عن أنفسهم والاستمتاع بالهواء اللطيف والمياه الباردة، مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد.

الزائر أوزكان كايا يقول: "في هذا الجو الحار يمكن التقاط أجمل الصور هنا".

ونصح عشاق التصوير، لا سيما العرسان، بزيارة المكان لالتقاط الصور بين أحضان الطبيعة الخلابة.

من جهته قال بدري باشكان القادم من ولاية أنطاليا (جنوب): "عندما نأتي إلى أرزنجان، لا نغادرها دون زيارة هذا المكان".

أما المصور حسن كوسا، فأشار إلى أنه يتلقى طلبات كثيرة في الصيف من العرسان، لالتقاط صور عند الشلالات.

ونوه أن المنطقة تتمتع بمناظر ساحرة، حيث يقصدها عشاق التصوير، وخاصة المقبلين على الزواج.