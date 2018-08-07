هضبة "أيدر" التركية.. لوحة طبيعية تستقطب السياح

تشهد هضبة "أيدر" السياحية في ولاية "ريزة" المطلة على البحر الأسود، إقبالا كبيرا من قبل السياح المحليين والأجانب الراغبين في قضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة.

وتقع هضبة "أيدر" في قضاء "جاملي هامشين"، وتمتلك العديد من المزايا السياحية إذ هي محاطة بجبال مغطاة بالأشجار ويعلو قممها الضباب وتتدفق منها الشلالات لتشكل برمتها لوحة فنية طبيعية.

وأوضح رئيس جمعية "أيدر للسياحة"، أردال ساري، أن الهضبة التي تشتهر أيضا بينابيعها الحارة تشهد إقبالا كبيرا من قبل السياح الذين يفضلون قضاء أوقاتهم وسط الطبيعة، والابتعاد عن ضوضاء المدينة.

وقال: "استقطبت الهضبة خلال الصيف عددا كبيرا من السياح، وبلغت نسبة الإشغال فيها الآن 90% وستصل إلى 100% خلال عطلة عيد الأضحى التي تمتد لـ9 أيام".

وأضاف: "نستضيف سياحا من كافة الدول، إلا أن الهضبة تحظى باهتمام السياح العرب على وجه خاص".

من جهته، قال السائح العماني، قاسم عبد الله: "أول مرة أزور أيدر، انبهرت بجمال طبيعتها الساحرة".

أما السائح الكوري الجنوبي، هيوسون كيم، فقال: "زرت تركيا 3 مرات، إلا أنني للمرة الأولى أزور أيدر. الهضبة تمتلك مناظر خلابة تسحر من يراها".