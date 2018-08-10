إقبال ألماني متزايد على السياحة في تركيا

زادت شركة "توماس كوك" السياحية الألمانية، عدد مقاعد رحلاتها الجوية إلى تركيا، في ظل الإقبال المتزايد من السياح الألمان.

وقال مسؤولون في "توماس كوك"، إحدى الشركات الرائدة بقطاع السياحة في ألمانيا، إن تركيا في مقدمة الدول التي يفضلها الألمان هذا الصيف لقضاء عطلة، إلى جانب إسبانيا واليونان.

وأوضح مسؤولو الشركة أنهم زادو عدد مقاعدهم في رحلات الطيران لنقل السياح إلى تركيا، بمعدل 25 ألف مقعد لموسم الصيف، و6 آلاف للخريف.

وحول أسباب تفضيل الألمان تركيا كوجهة سياحية، نوه مسؤولو الشركة بأن حسن الضيافة والخدمات المميزة، تشكل عامل جذب للسياح الألمان، فضلا عن ارتفاع سعر اليورو أمام الليرة التركية مؤخرا.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، زاد عدد السياح القادمين من ألمانيا إلى تركيا، 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ مليون و560 ألف و251 شخصا.

ويحتل الألمان المرتبة الثانية بين السياح الذين يقصدون تركيا، بعد الروس.