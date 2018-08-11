وزير السياحة التركي يتوقع مستويات قياسية في عدد السياح

أكد وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد أرسوي، أن بلاده ستستضيف سياحاً في مستويات قياسية خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم السبت، من العاصمة الروسية موسكو، التي يزورها للمشاركة في "المهرجان التركي".

وأشار أرسوي إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا في النصف الأول من 2018، شهد ارتفاعا ملحوظا.

وقال: "عدد السياح الروس ارتفع بنسبة 40% في النصف الأول من العام الجاري".

وتابع أرسوي: "نتوقع استمرار هذه الزيادة في عدد السياح الروس، وفي حال استمر الحال على هذا المنوال حتى نهاية الموسم فإننا نكون استضفنا 6 ملايين سائح روسي".

ولفت إلى أن موسكو وأنقرة أعلنتا بشكل متبادل 2019 عامًا للثقافة والسياحة التركية الروسية.

وبيّن أرسوي أن نظرة العديد من البلدان الأوروبية لتركيا سياسياً شهدت تحسنا، مضيفا: "هؤلاء بدؤوا رؤية بعض الحقائق، وهذا ينعكس على حركة السياحة".

وأكد الوزير التركي أن "هناك زيادات كبيرة جدا في عدد السياح القادمين من أوروبا".