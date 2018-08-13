محبو تصوير الطيور يتوجهون إلى بحيرة أجي غول لإشباع هوايتهم

بحيرة أجي غول (أو البحيرة المرة)، واحدة من أهم المسطحات المائية في تركيا، وهي قبلة محبي الطيور ومراقبتها وتصويرها لما تضمه من أنواع وأصناف تعشش على ضفافها.

البحيرة التي تقع بين بوردور وأفيون قرة حصار، في غرب الأناضول، هي واحدة من مواطن تعشيش طيور الفلامينغو في تركيا. ويعتقد أنها تضم 160 نوعاً مختلفاً من الطيور تنتمي لحوالي 22 صنفاً.

والبحيرة أشبه باستديو تصوير في الهواء الطلق، لا سيما لعشاق تصوير الطيور.

رئيس جمعية فريغ للتصوير، مراد أوزجليك، قال للأناضول: البحيرة من أهم مواطن الطيور في تركيا والعالم.

وأضاف أنه يعيش فيها أكثر من 44 ألف طير، كما هناك تزايد في أعداد طيور الإوز، والفلامينغو، والبط ذي الرأس الأخضر (البركة)، والبجع، فضلًا عن وجود أعداد قليلة من العقبان بيضاء الذيل النادرة والمهددة بالانقراض.