ميسي ورونالدو وجاكسون.. على قشور بطيخ في تركيا

حبه للرسم وعمله في أحد المطاعم، دفعا الطباخ التركي "خليل بوزكرت" إلى ابتكار فن جديد، نال به شهرة واسعة في مدينة هاطاي، وبقية مدن جنوبي البلاد.

فبعد محاولات عديدة باءت بالفشل، نجح بوزكرت (30 عامًا) في نقش صور أبرز مشاهير السياسية والفن والرياضة من حول العالم على قشور ثمار البطيخ.

ومن مجرد وسيلة لقضاء أوقات الفراغ، تحولت تلك الأعمال الفنية إلى معروضات في عدة مطاعم.

وفي حديث للأناضول، يقول بوزكرت إنه لم يتوقع أن يصل إعجاب الناس بنقوشه لهذه الدرجة.

ويضيف أن فنّه الجديد كان مجرد هواية ممتعة يمارسها في أوقات الفراغ؛ "لكن صور المشاهير على قشور البطيخ حققت انتشارًا كبيرًا".

وعن أبرز رسوماته، قال إنه بدأ بنقش صور أبرز المشاهير الأتراك، وعلى رأسهم مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.

وتابع: "نقشت بعدها صور المغني العالمي مايكل جاكسون، ولاعبي كرة القدم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، والفنانتين أنجيلينا جولي، ومارلين مونرو، والممثل الكوميدي تشارلي تشابلن، وغيرهم".

وأشار إلى أن نقش الصورة الواحدة يستغرق نحو 4 ساعات، مبينًا أنه لا يستخدم في عمله سوى سكين وشفرة.