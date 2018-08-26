قلعة "ألانيا" جنوبي تسعى لدخول قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي

تهدف تركيا لإدراج قلعة ألانيا الأثرية بولاية أنطاليا (جنوب)، على قائمة التراث الثقافي العالمي، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، بعد أن أدرجتها المنظمة على قائمتها المؤقتة عام 2000.

قلعة ألانيا التي تقع على مساحة 10 هكتارات، بنيت في العصر الهلنستي (323 ق.م- 146 ق.م.)، تحيطها أسوار بطول 6 كم، وتعاقبت عليها حضارات عديدة بينها، الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية.

وتجذب القلعة قرابة 140 ألف زائر وسائح في الشهر، مع استمرار أعمال التنقيب عن الآثار في محيطها، بإشراف الدكتور عثمان أر أوشار، عميد كلية الفنون الجملية في جامعة آق دنيز بولاية أنطاليا.

و قال "أر أوشار"، إن أعمال التنقيب عن الآثار جارية في القلعة منذ 30 عاما، مبينا أن أعمال الحفر للعام الجاري انتهت قبل فترة وجيزة.

وأشار إلى أن أعمال الحفر هذا العام كشفت عن حمام يعود إلى العصر السلجوقي (1037-1194)، مبينا أن الحمام كان يستخدم لخدمة القصر في القلعة.