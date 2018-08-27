ساركوزي يقضي مع زوجته إجازته في بودروم ويعود لفرنسا على متن الخطوط التركية

أمضى الرئيس الفرنسي السابق نيقولا ساركوزي وزوجته المغنية كارلا بروني إجازة نهاية الأسبوع في بودروم، غرب تركيا.

وقد فاجأ الرئيس السابق ركاب الخطوط الجوية التركية بركوبه معهم في الدرجة الاقتصادية وليس الدرجة الأولى في طريق عودته إلى فرنسا. وقد شوهد وهو يلقي التحية على الركاب القريبين منه وتناول أطراف الحديث معهم. كما التقط بعض الصور.

أما زوجته، فقد آثرت القراءة أثناء رحلة العودة إلى فرنسا على متن الخطوط التركية، وهي نشرت صورة على حسابها على إنستغرام لمنظر عام لمدينة بودروم كتبت تحتها: إلى اللقاء تركيا.

وقد أمضى الزوجان عطلة نهاية الأسبوع في خليج دمير وقاما برحلة "زرقاء" مع أطفالهما وبعض الأصدقاء، للاستجمام في المنطقة المشهورة بمياهها اللازوردية.

وكانت كارلا بروني عبرت عن نيتها قضاء إجازة في تركيا عقب تقديمها حفلا غنائياً في إسطنبول العام الماضي.