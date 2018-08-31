300 ألف سائح يزورون مدينة "سينوب" التركية خلال عطلة الأضحى

استقطبت ولاية "سينوب" التركية، المطلة على البحر الأسود، قرابة 300 ألف زائر خلال فترة عطلة عيد الأضحى.

وأوضح مدير الثقافة والسياحة في الولاية، حكت طوسون، أن سينوب استقطبت على مدار 2017، نحو 900 ألف زائر.

وأوضح طوسون، أن قرابة 300 ألف سائح زاروا الولاية (شمال)، خلال فترة عطلة عيد الأضحى.

وتوقع أن يتجاوز عدد زائريها خلال 2018، مليون شخص.

ولفت إلى أن "سينوب"، تعد من أهم المناطق السياحية في منطقة البحر الأسود.

وتقع "سينوب" في منطقة البحر الأسود، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة، إلى جانب ثرائها التاريخي والثقافي.

وتضم الولاية التركية مناطق سياحية كثيرة، على رأسها شلالات "تاتليجة"، وبحيرة "أق غول"، وخليج "همسيلوس"، ومحميات طبيعية، و مرتفعات وسهول خضراء، وقلاع وأماكن تاريخية أخرى.

وحصلت مدينة "سينوب" للمرة الثانية على لقب "المدينة الأكثر سعادة" في تركيا لعام 2016، بعد حصولها على اللقب ذاته في 2014.