وائل كفوري يجمع عشاقه في إسطنبول

ألهب الفنان اللبناني الشهير وائل كفوري، الجمعة، عشاقه في تركيا، خلال إحيائه حفلا فنيا ساهرا بمدينة إسطنبول، بحضور نحو ألف شخص، قدم فيها مجموعة من أشهر أغانيه.

ونظم الحفل كل من شركتي "إيفن تري" اللبنانية، بالتعاون مع شركة "أولبيا" السياحية التركية، وأقيم في فندق هيلتون إسطنبول بوسفور.

واستقبل الحضور الفنان كفوري، بتصفيق عال وحرارة، وتفاعلوا معه عقب خروجه على خشبة المسرح وتحيته لهم، وغنائه مجموعة من الأغاني المحبوبة.

وعقب أدائه أول أغنية له بعد ظهوره على خشبة المسرح، خاطب كفوري، الحاضرين من الجمهور، بالقول "أشكر حضوركم فردا فردا، وآمل أن تكون حفلة جميلة، وأقدم شكري للحضور الرسمي أيضا".

وقدم كفوري، مجموعة من الأغنيات منها: بعيوني، شو رأيك، عمري كلو، بالإضافة إلى موال "بتحبني"، لو حبنا غلطة، هلا تافئتي، حيث طلب من الحضور مشاركته بالغناء وهو ما حصل بالفعل.

وتزاحم الحضور بالقرب من المسرح رافعين هواتفهم الجوالة لالتقاط الصور التذكارية، وظهر الحماس واضحا عليهم في أول حفل يحييه بإسطنبول.

وتنوع الحضور ما بين الجالية العربية المقيمة في تركيا وسياح زائرين، فضلا عن حضور رسمي ودبلوماسي، وقدم عدد من الحضور الورود له، فيما صعد بعضهم للمسرح لالتقاط الصور التذكارية.