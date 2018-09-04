ارتفاع عدد السياح في ولاية أوردو شمالي تركيا 25%

ارتفع عدد السياح المحليين والأجانب الوافدين إلى ولاية أوردو شمالي تركيا، بنسبة 25 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

جاء ذلك، في بيان صادر عن والي المدينة صدّار ياووز، الذي أوضح أنّ عدد السياح الأجانب والمحليين الوافدين إلى أوردو، حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، بلغ 605 آلاف و642 سائحاً.

وأضاف "ياووز" أن اهتمام السياح المحليين والأجانب بولايته يزداد يوماً بعد يوم، وأنّ المنتجعات السياحية والفنادق تكتظ بالزوار خاصة في فصل الصيف.

وذكر أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا ولايته خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، وصل إلى 78 ألفا و401 سائحاً، بزيادة وصلت إلى 38 بالمئة، مقارنة مع الأشهر نفسها من العام الماضي.

وتابع: "ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى الولاية له منافع كثيرة، حيث تنشط حركة الأسواق بشكل كبير، وتتنوع مصادر الدخل، بالإضافة إلى الترويج للمناطق السياحية الموجودة في مدينتنا".

وأردف قائلاً: "هناك العديد من المشاريع السياحية التي أُنجزت في الولاية، وهذه المشاريع ستساهم في جذب السياح إلى المدينة، كما أن جمال الطبيعة والهواء العليل من أهم عوامل جذب السياح المحليين والأجانب".