رئيس منظمة السياحة العربية يزور طرابزون ويكشف عن فتح مكتب بإسطنبول

أجرى رئيس منظمة السياحة العربية، بندر بن فهد الفهيد، زيارة، اليوم الأربعاء، إلى ولاية "طرابزون" التركية المطلة على البحر الأسود.

واستقبل والي "طرابزون" التركية، يوجال ياوز، الفيهد والوفد المرافق له في مقر الولاية، وبحثوا تحسين فرص التعاون المشترك في مجال السياحة، بحسب وكالة الأناضول.

وقال ياوز: "هناك زيادة هائلة في عدد السياح القادمين إلى طرابزون وخاصة من دول الخليج خلال هذا العام".

وأعرب عن رغبتهم من المنظمة في فتح فرع لها في ولاية طرابزون.

من جانبه، أشار الفهيد إلى أن طرابزون تحولت إلى مركز استقطاب للسياح العرب.

وقال: "في البداية سنفتح مكتباً رئيسيا للمنظمة في إسطنبول، ولا توجد مشكلة حول فتح فرع في طرابزون، لكن علينا أولاً أن نفتح المكتب".