تركيا تتوقع وصول إيرادات السياحة العلاجية لديها إلى 10 مليارات دولار

أعرب وزير الصحة التركي فخرالدين قوجا، عن اعتقاده بأن تصل واردات السياحة العلاجية في تركيا إلى 10 مليارات دولار خلال خمسة سنوات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قوجا، اليوم الجمعة، حيث أشار إلى أن السياحة العلاجية لها مكانة مهمة في استراتيجية تركيا في مجال الصحة.

وأضاف أن بلاده حققت تقدماً كبيراً في مجال السياحة العلاجية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، "إلا أن ذلك لا يلبي الطموحات نظراً للإمكانات والخدمات الطبية في قطاع الصحة التركي".

وأكد أن أسعار الخدمات الطبية المقدمة في تركيا مناسبة، وذات جودة عالية.

وبيّن أن بلاده تهدف إلى مضاعفة طاقاتها من أجل زيادة وارداتها في مجال السياحة العلاجية، لما يتميز به قطاع الصحة التركي من إمكانات كبيرة .

ولفت إلى أن مواطني أذربيجان، والعراق، وجورجيا، وألمانيا، وروسيا يفضلون السفر إلى تركيا بهدف السياحة العلاجية، إلى جانب البلدان المجاورة الأخرى، ومن دول بعيدة جغرافياً عن تركيا.

وشدد أن إنشاء المدن الطبية في بعض الولايات التركية، ستحقق قفزة في قطاع السياحة العلاجية بالبلاد.