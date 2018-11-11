"البحيرات السبع" التركية مقصد هواة التخييم في أحضان الطبيعة

تعدّ حديقة "يدي غولار" الوطنية (البحيرات السبع) التركية، مقصدا أوليا لهواة التخييم في أحضان الطبيعة.

ورغم الانتشار الكبير للمناطق الطبيعية المخصصة للتخييم في تركيا، إلا أن البحيرات السبع في ولاية بولو (وسط) تعد من أبرزها ولاسيما في فصل الخريف، لما تكتسي به الغابات من ألوان ساحرة.

فغابات البحيرات السبع بموقعها المتميز بين العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، تشكل مقصدا للهاربين من صخب المدينة.

ويتوافد هواة التخيم من كافة أنحاء تركيا ومن مختلف بلدان العالم.

وتحفل المنطقة بالأشجار وأنواع النباتات والحيوانات المختلفة، في جو من الجمال الخلاب والهدوء والتأمل في أحضان الطبيعية.