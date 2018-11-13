شلالات "غونبنار" شرقي تركيا.. لوحة فنية طبيعة يزينها فصل الخريف

تتحول منطقة شلالات "غونبنار" في ولاية ملاطيا التركية إلى لوحة فنية طبيعية مع حلول الخريف، فتجذب بجمال طبيعتها وغطائها النباتي الواسع وواديها، السياح المحليين والأجانب وعشاق التصوير من كل حدب وصوب.

وتبعد منطقة الشلالات عن مركز ملاطيا الواقعة شرقي تركيا، مسافة 110 كيلومتر، فيما تبعد 5 كيلومتر عن قضاء "دارندا" الذي تتواجد فيه، وهي تجاور وادياً يحمل الاسم نفسه.

وتقع الشلالات ضمن حديقة "غونبنار" الطبيعية التي تُصنّف على أنها الحديقة الطبيعية الـ 243 في تركيا، وتضم بداخلها الشلالات الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً.

وإلى جانب جمالها ورونقها الطبيعي، فإن المنطقة تحظى باهتمام كبير من قبل السياح المحليين والأجانب نتيجة إرثها التاريخي أيضاً.

ومع حلول فصل الخريف وتعدد ألوان الطبيعة بين الخضار، والصفار والزرقة، يقصد عشاق التصوير شلالات "غونبنار" التي تتحول إلى ستوديو طبيعي يتيح بمناظره المتنوعة التقاط أجمل الصور.





وقال رئيس بلدية قضاء دارندا، سليمان أثر، إن عدد زوار الشلالات العام الماضي بلغ 700 ألف شخص، وسط تزايد هذا العدد باستمرار سنوياً.

وأوضح أن القضاء يضم أيضاً إرثاً تاريخياً يتمثل في مجمّع العالم الصوفي صومونجو بابا، ووادي طوهمة الضيق، وبئر قدرت وغيرها من الآثار التاريخية والدينية.