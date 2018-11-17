توقعات بتخطي إجمالي عدد السياح في تركيا 40 مليونا بحلول نهاية العام الحالي

توقّع رئيس جمعية وكالات السياحة والسفر في تركيا، أنغين شاهين، أن يتجاوز عدد السياح الأجانب في البلاد، بحلول نهاية العام الجاري، 40 مليون شخص.

وقال "شاهين"، السبت، إنه يتوقع أن تحطم تركيا رقمًا قياسيًا من حيث استقبال أكبر عدد سياح خلال 2018، وأن تصل واردات القطاع 30 مليار دولار.

وأشار أن القطاع السياحي في تركيا بدأ في السنوات الأخيرة بالانفتاح على أسواق جديدة مثل الصين وتايلاند واليابان ودول الشرق الأقصى، بعد أن كان يركز على سياحة الاستجمام والتشمس والرمال والبحار، والتي كانت تخاطب بالدرجة الأولى السياح الأوربيين والروس.

وتوقع شاهين أن يصل عدد السياح الأجانب في تركيا بحلول عام 2023 - الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية - إلى 50 مليون سائح سنويا.

ولفت أن متوسط استهلاك السائح الواحد سنويا في تركيا يبلغ حاليا 700 دولار، وأنه ينبغي رفع المبلغ إلى ألف دولار.

كما توقع بأن يفوق عدد السياح الأجانب في تركيا العام المقبل الـ 40 مليون سائح.