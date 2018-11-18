تركيا تهدف لجذب 48 مليون سائح العام المقبل

قال وزير الثقافة والسياحة التركي "محمد أرصوي"، الأحد، إن بلاده تواصل تعزيز قطاع السياحة، وتهدف لجذب 48 مليون سائح خلال العام القادم 2019.

وأوضح "أرصوي" في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أنّ المعطيات الحالية تبشر بتجاوز عدد السياح الوافدين إلى تركيا، 40 مليون سائح.

ولفت إلى أن عدد السياح اليابانيين، الذين زاروا تركيا خلال العام الحالي، زاد بنسبة 90 بالمائة، مقارنة مع السنوات الفائتة.

وأشار إلى قيام وزارته بحملات تعريفية في الصين واليابان والهند، للمناطق السياحية الموجودة في تركيا، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من سياح تلك البلدان إلى تركيا.

وصرح الوزير التركي أنه سيجري نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لتشجيع السياح اليابانيين على زيارة تركيا ورؤية أماكنها السياحية.

واستقبلت تركيا خلال العام الماضي، 32.4 مليون سائحا، بزيادة 17 في المائة مقارنة مع 2016، بإجمالي عائدات 26 مليار دولار.