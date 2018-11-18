تركيا.. مركز "أرجيس" يتهيأ لاستقبال عشاق التزلج من أوكرانيا وبولندا

قال مصطفى جليك رئيس بلدية ولاية قيصري التركية، إن "مركز أرجيس" يتهيأ لاستقبال هواة التزلج من أوكرانيا وبولندا خلال موسم الشتاء.

وأوضح جليك، في بيان، أن مركز أرجيس في قيصري يعد من أهم مراكز التزلج بتركيا، وأن بلديته تواصل حملات التعريف بالمركز، بغية المساهمة الإيجابية في تنمية اقتصاد الولاية والبلاد بشكل عام.

وأضاف أن الحملات التعريفية تكللت بالنجاح، وقررت بولندا وأوكرانيا بعد روسيا، تنظيم رحلات مباشرة لنقل هواة التزلج إلى مركز أرجيس.

وأكد جليك أن اهتمام هواة التزلج والرياضات الشتوية بالمركز يزداد يوما بعد يوم، لافتا أن عدد زوار المركز خلال العامين الماضيين، ازداد بنسبة 98 بالمئة مقارنة بالسنوات الفائتة.

وتابع قائلاً: "نقوم بالترويج للمركز في المعارض والمحافل الدولية، والعام الماضي بدأت روسيا بتسيير رحلات مباشرة إلى ولايتنا، وهذا العام تبدأ أوكرانيا وبولندا بنفس الأمر".

ويتميز مركز التزلج في جبل أرجيس، بقربه من منطقة كابادوكيا السياحية، وسهولة الوصول إليه، ومضماره الطويل، ومفهوم الإدارة الاحترافي، فضلا عن انخفاض أجور دخول المركز.

وبفضل هذه الميزات، فإن إقبال الزوار على المركز في ازدياد ملحوظ، بفضل الإمكانيات التي يقدمها لهواة التزلج، إلى جانب استقطابه الكثيرين من هواة الطبيعة نظرا لنقاء هواء الجبل وجمال منظره.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز التزلج، نحو 25 كلم مربع، يتضمن مصاعد حديثة ونظام تلفريك مصنوع وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية، ويصل إجمالي طوله إلى 21 ألفا و300 مترا، ما يساهم في نقل 25 ألفا و500 شخصا في الساعة الواحدة.