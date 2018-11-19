عدد السياح الأجانب لتركيا سيتجاوز 40 مليونا في 2018

قال وزير السياحة التركي محمد أرصوي للصحفيين اليوم الاثنين إن عدد الزائرين الأجانب للبلاد سيصل إلى مستوى قياسي مرتفع ليتجاوز 40 مليون زائر في العام الحالي، مرتفعا بنحو الربع مقارنة مع 32.41 مليون في 2017.

وذكر أرصوي أن الحجوزات التي تمت بالفعل لعام 2019 تشير إلى عام أفضل بكثير ينتظر السياحة التركية.

وفي تصريحات سابقة، أمس الأحد، قال الوزير إن بلاده تواصل تعزيز قطاع السياحة، وتهدف إلى جذب 48 مليون سائح خلال العام القادم 2019.

ولفت إلى أن عدد السياح اليابانيين، الذين زاروا تركيا خلال العام الحالي، زاد بنسبة 90 %، مقارنة بالسنوات الفائتة.

وأشار إلى قيام وزارته بحملات تعريفية في الصين واليابان والهند، للمناطق السياحية الموجودة في تركيا، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من سياح تلك البلدان إلى تركيا.

وصرح الوزير التركي أنه سيجري نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لتشجيع السياح اليابانيين على زيارة تركيا ورؤية أماكنها السياحية.

واستقبلت تركيا خلال العام الماضي (2017)، 32.4 مليون سائح، بزيادة 17 في المائة مقارنة بـ 2016، بإجمالي عائدات 26 مليار دولار.