قطاع السياحة العلاجية في تركيا يحقق واردات بقيمة 1.5 مليار دولار

حقق قطاع السياحة العلاجية في تركيا واردات بلغت مليارا ونصف مليار دولار أمريكي، وفق تصريحات وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا.

جاء ذلك خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، الخميس، بمقر الوكالة في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف قوجا: "بلغت وارداتنا لغاية اليوم من السياحة العلاجية 1.5 مليار دولار أمريكي، ولا نرى هذا كافياً، ونفكر بزيادة هذا الرقم خمسة أضعاف لغاية 2023".

وأشار إلى أن مواطني أذربيجان، والعراق، وجورجيا، وألمانيا، وروسيا يفضلون السفر إلى تركيا لغرض العلاج.

وبيّن أن القادمين إلى تركيا للسياحة العلاجية، يتلقون خدمات ذات جودة عالية في العديد من الاختصاصات وفي مقدمتها علم الأورام والعيون وجراحة الدماغ والعلاج الإشعائي.

ولفت إلى أن من أهم مميزات تركيا في السياحة العلاجية هو موقعها الجغراقي المميز، إذ تبعد أربعة ساعات بالطيران عن 1.5 مليار نسمة، ذات مستوى دخل متوسط وعالي.

وأردف إلى أنهم ينظرون إلى قطاع السياحة العلاجية كهدف إستراتيجي كبير.

وأكد أن القطاع الصحي في تركيا يحتل مرتبة جيدة جداً من ناحية البنية التحتية والتكنولوجيا والكوادر الطبية، لافتاً إلى أن القطاع الصحي التركي سيشهد قفزة نوعية بعد ما تدخل المدن الطبية الجاري إنشاؤها حيز الخدمة.

وشدد بالقول إن أسعار الخدمات الطبية المقدمة في تركيا لا مثيل لها في أي دولة بالعالم، موضحاً أن سعر الرنين المغناطيسي في ألمانيا يتراوح ما بين 250 -500 يورو، بينما سعره في تركيا حسب التسعيرة الحكومية حول 12 دولار.

وأردف أن سعر عملية جراحة القلب المفتوح/ مجازة الشريان التاجي، هو أرخص من نوعه حتى مما هو عليه في الهند، ويتم فيها استخدام أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية وعلى يد أطباء أتراك مختصصين.