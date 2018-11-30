الروس والألمان يتصدرون قائمة السيّاح الأكثر توافدا إلى تركيا

تصدر السياح الروس والألمان قائمة السيّاح الأكثر توافدا إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأشارت المعطيات التي أعلنتها وزارة الثقافة والسياحة التركية إلى أن أكثر من 41 مليون سائح زاروا البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنّ عدد الزوّار الذين قدموا إلى تركيا خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج بلغ أكثر من 41 مليون سائح.

وأشارت إلى أن عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 22.43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدّر الروس قائمة السيّاح الأكثر توافدا إلى تركيا.

وأشارت البيانات أنّ أعداد السيّاح الروس الذين زاروا تركيا خلال الفترة المذكورة بلغ 5 ملايين و724 ألفا و672 سائحا. وتلتها ألمانيا، بعدد سيّاح 4 ملايين و155 ألفا. واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة، بواقع مليونين و158 ألف سائح.